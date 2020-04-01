Kıvanç Tatlıtuğ'un eşiBaşak Dizer, konuk olarak katıldığı programlar ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü isimlerin stil danışmanlığını yapan Başak Dizer, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularını giydiriyordu. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir? İşte Başak Dizer’in bilinmeyenleri…
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Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu
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2008 yılında Aşkı- Memnu ekibine dahil oldu ve başrolleri giydirmeye başladı. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Aşkı- Memnu dizisinde tanıştığı Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturdu.
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Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de sade bir törenle evlendi.