Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir?

Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu