Kıvanç Tatlıtuğ'a serum takviyesi

İyi ki doğdun babacım Fenerbahçe’nin efsanevi başkanı Ali Şen, 82 yaşına bastı. Aslı Şen, eşi Metin Şen, oğulları Batu ve Berke ile kayınpederini Bodrum’da ziyaret edip doğum gününü kutladı. Aslı Şen, aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bugün çok özel bir gün. Sabah sürprizi yapalım dedik ve soluğu Bodrum’da aldık. Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ali babamızın doğum günü. İyi ki doğdun babacım, iyi ki doğdun büyük başkan, iyi ki doğdun dede. Seni çok seviyoruz.”