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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 07:00, /

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Kemerburgaz’daki evine kapandı

Kıvanç Tatlıtuğ, virüs vakaları giderek artarken eşi Başak Tatlıtuğ’la birlikte Kemerburgaz’daki evine kapandı. Çift, yaklaşık 2 haftadır orman içindeki bu kütük evden dışarı adım atmıyor.

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1DOĞAYLA BAŞ BAŞA

DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada “evde kal” çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz’da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.

2YALNIZCA TELEFON

YALNIZCA TELEFON

Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor.

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Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.

4ÇANAKKALEDEKİ ÇİFTLİĞİNE YERLEŞTİ

ÇANAKKALE'DEKİ ÇİFTLİĞİNE YERLEŞTİ

Burak Hakkı giderek yayılan virüs salgınından korunabilmek için oğlu ve annesiyle beraber Çanakkale’deki çiftliğine yerleşti.Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi:

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: “Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.” Ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu.

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Burak Hakkı ve oğlu Rüzgar, günlerini bahçe işleriyle ve hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.

7MARMARİSE GİTTİ

MARMARİS'E GİTTİ

Corona virüsü salgını sonrası oyuncu Umut Kurt da İstanbul'u terk etti. Marmaris, Bozburun'a giden ünlü oyuncu izole bir hayat sürüyor.

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