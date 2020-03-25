Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Kemerburgaz’daki evine kapandı
Kıvanç Tatlıtuğ, virüs vakaları giderek artarken eşi Başak Tatlıtuğ’la birlikte Kemerburgaz’daki evine kapandı. Çift, yaklaşık 2 haftadır orman içindeki bu kütük evden dışarı adım atmıyor.
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DOĞAYLA BAŞ BAŞA
Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada “evde kal” çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz’da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.
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YALNIZCA TELEFON
Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor.
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Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.
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ÇANAKKALE'DEKİ ÇİFTLİĞİNE YERLEŞTİ
Burak Hakkı giderek yayılan virüs salgınından korunabilmek için oğlu ve annesiyle beraber Çanakkale’deki çiftliğine yerleşti.Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi:
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: “Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.” Ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu.
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Burak Hakkı ve oğlu Rüzgar, günlerini bahçe işleriyle ve hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.
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MARMARİS'E GİTTİ
Corona virüsü salgını sonrası oyuncu Umut Kurt da İstanbul'u terk etti. Marmaris, Bozburun'a giden ünlü oyuncu izole bir hayat sürüyor.