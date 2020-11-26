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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 07:16 | 

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer saplantılı hayran yüzünden zor günler yaşıyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit eden Sinan Altıntaş hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Altıntaş, Dizer’e “Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım” demişti.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Altıntaş, Dizer’in Harbiye’de işlettiği kafeyi basarak Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit etmişti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan çift, dilekçesinde Altıntaş’ın Instagram hesabından 1 Mayıs’ta hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtti.

31 ay korunma kararı
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1 ay korunma kararı

Altıntaş’ın bunu saplantı haline getirdiğini dilekçesinde belirten Tatlıtuğ çiftinin avukatı şu açıklamayı yaptı: “Sinan Altıntaş, Hazar Ergüçlü ile ilişkilerinin Başak Dizer tarafından bozulduğunu ve onu getirmelerini istemiştir.

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Ancak Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini söylemiştir. Altıntaş ayrıca sosyal medyadan Tatlıtuğ’a, ‘Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar’, Dizer’e ise ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar atmıştır.”

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Mahkeme, Altıntaş’ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmamasına karar verdi. İddianame kabul edilirse Altıntaş, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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