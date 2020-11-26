Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer saplantılı hayran yüzünden zor günler yaşıyor

1 ay korunma kararı Altıntaş’ın bunu saplantı haline getirdiğini dilekçesinde belirten Tatlıtuğ çiftinin avukatı şu açıklamayı yaptı: “Sinan Altıntaş, Hazar Ergüçlü ile ilişkilerinin Başak Dizer tarafından bozulduğunu ve onu getirmelerini istemiştir.