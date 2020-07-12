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İsmail BAYRAK
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 07:42,

Kıvanç Tatlıtuğ soluğu mahkemede aldı! İkisini de ölümle tehdit etti...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Altıntaş’ın Hazar Ergüçlü’yü de tehdit ettiği ortaya çıktı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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KIVANÇ Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş’ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü’nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı.

3Akli dengesi yerinde değil
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Akli dengesi yerinde değil

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer’in avukatı dilekçede, “Sinan Altıntaş, kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Hazar Ergüçlü’yü getirmelerini istemiştir. Ancak Hazar Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini ısrarla söylemiştir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Hazar Ergüçlü’yü tanımamaktadır.

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Sinan Altıntaş’ın ailesi, oğullarının akli dengesinin yerinde olmadığını ve Tatlıtuğ çiftine şikâyetlerinden vazgeçmelerini söylemiştir. Sinan Altıntaş’ın ölüm tehditlerine devam etmesi üzerine ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Korunma kararı verilsin” dedi.

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1 AY YAKLAŞAMAYACAKMahkeme Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

6Şahsı tanımıyor
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Şahsı tanımıyor

Hazar Ergüçlü’nün fanı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı: “Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir.”

Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazar Ergüçlü 'Kuzey-Güney' dizisinde rol almıştı...

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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