Kıvanç Tatlıtuğ reklamdan kazandığını gayrimenkule yatırdı! Bodrum'da 7 odalı lüks villa...

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'a bir kez daha yatırım yaptı… 10 yıldır reklam yüzü olduğu Mavi'den bu yıl 1 milyon euro yani yaklaşık 8 milyon 712 bin lira kazanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Cennet Koyu'ndaki Loft'tan ev bakmıştı.