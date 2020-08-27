Kıvanç Tatlıtuğ reklamdan kazandığını gayrimenkule yatırdı! Bodrum'da 7 odalı lüks villa...

Kıvanç Tatlıtuğ, varını yoğunu gayrimenkule yatırıyor. Ünlü oyuncu, rol aldığı reklamdan kazandığı parayla Bodrum’dan iki katlı villa aldı. Lüks malikanesinin içini zevkine göre yeniden yaptıran Tatlıtuğ’un cebinden 12 milyon lira çıktı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, jean reklamlarında kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı. Bodrum'da eşi Başak Dizer için 12 milyon TL'ye ev aldı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'a bir kez daha yatırım yaptı… 10 yıldır reklam yüzü olduğu Mavi'den bu yıl 1 milyon euro yani yaklaşık 8 milyon 712 bin lira kazanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Cennet Koyu'ndaki Loft'tan ev bakmıştı.
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Eşi Başak Dizer için de Bodrum'daki bir AVM'den mağaza kiraladığı konuşulan oyuncu, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan iki katlı bir villada karar kıldı.
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'BAŞTAN SONA YENİLETİYOR'
Yakışıklı oyuncunun, yedi odalı lüks malikane için yaklaşık 12 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda evin içinin yeniden dekore edileceği, bahçeye de Tatlıtuğ'un köpekleri için kulübeler yapılacağı öğrenildi.
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Villayı satın aldıktan sonra işleri için İstanbul'a dönen ikilinin, gelecek yaz yeni evlerinde tatil yapması bekleniyor...
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Kıvanç Tatlıtuğ, 2018'de de Kemerburgaz'dan ev almıştı. Oyuncu, aynı yıl Çengelköy'den de villa satın alarak Kenan Doğulu ve Sadettin Saran ile komşu olmuştu. (Takvim)