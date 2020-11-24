Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel 5. sezonda mı oynayacak?
La Casa de Papel 5.sezonu için geri sayım sürerken dizi takipçilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel 5. Sezonunda kadroya katılacak. Türkiye’de de binlerce kişi tarafından takip edilen La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.
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Bir süredir dizi projelerinde görülmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel'in kadrosuna katılacağı haberleriyle gündemde. Sevenlerini heyecanlandıran söylentilere göre La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak.
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AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin kadrosuna dahil olacağına yönelik haberlere henüz bir açıklama yapmadı. Türkiye’de birçok başarılı yapımın kadrosunda yer alan yakışıklı oyuncunun La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya gideceği söylentiler arasında.
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LA CASE DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN?
Nisan ayında 4. Sezonu yayınlanan La Casa de Papel’in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İspanyol yapımı dizinin 5. sezonu aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.
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La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili Netflix’ten bir açıklama gelmedi.
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KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
Kıvanç Tatlıtuğ (d. 27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski mankendir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle adını duyuran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da Ezel dizisinde 4 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı. 2011 - 2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır. Oyuncu Eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir. 22 Kasım 2018 itibarıyla Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırmıştır.