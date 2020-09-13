Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve Hazar Ergüçlü'yü tehdit eden kişi hakkında konuştu

ARALARINI BİZİM BOZDUĞUMUZU SANIYOR Bu kişi, o oyuncunun yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış. Soruşturma devam ediyor. Haberin farklı versiyonlarından sıkıldık.”