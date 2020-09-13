Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve Hazar Ergüçlü'yü tehdit eden kişi hakkında konuştu
KIVANÇ Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Konuyla ilgili sessizliğini bozan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Sinan A. isimli şahıs aslında genç bir kadın oyuncuyu (Hazar Ergüçlü) rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri.
2
Abone Ol
ARALARINI BİZİM BOZDUĞUMUZU SANIYOR
Bu kişi, o oyuncunun yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış. Soruşturma devam ediyor. Haberin farklı versiyonlarından sıkıldık.”
3
Abone Ol
Tatlıtuğ ve Hazar Ergüçlü 'Kuzey-Güney' dizisinde rol almıştı...