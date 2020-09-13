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Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 07:00 | 

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve Hazar Ergüçlü'yü tehdit eden kişi hakkında konuştu

KIVANÇ Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.

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Konuyla ilgili sessizliğini bozan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Sinan A. isimli şahıs aslında genç bir kadın oyuncuyu (Hazar Ergüçlü) rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri.

2ARALARINI BİZİM BOZDUĞUMUZU SANIYOR
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ARALARINI BİZİM BOZDUĞUMUZU SANIYOR

Bu kişi, o oyuncunun yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış. Soruşturma devam ediyor. Haberin farklı versiyonlarından sıkıldık.”

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Tatlıtuğ ve Hazar Ergüçlü 'Kuzey-Güney' dizisinde rol almıştı...

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