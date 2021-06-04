Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çifti, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’yla tatilde!

Hayatı film oluyor İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, kızı Dilara Hatice, kız kardeşi ve yeğenleriyle birlikte önceki gün City’s Nişantaşı’ndaydı. Erkal, “Eşimin eski 30 şarkısından oluşan albüm geliyor. Albümde Sıla, Demet Akalın, Yıldız Tilbe gibi pek çok usta isim olacak. Ay sonunda başlayacağız. İbrahim’in özellikle şarkılarını okumasını istediği sanatçılar da var. O isimlerin sürpriz olmasını istediğimiz için şimdilik açıklamıyoruz. Heyecanla bekliyoruz” dedi. Filiz Erkal ayrıca eşinin hayatının anlatılacağı film için yapımcılarla görüştüklerini söyledi: “İbrahim’i hangi oyuncunun oynayacağını yapım şirketi belirleyecek. Yapım şirketiyle görüşmeler tamamlandıktan sonra eylül ayı gibi çekimlere başlayacak.” Behlül AYDIN