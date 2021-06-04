Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çifti, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’yla tatilde!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Havuz başında eğlence
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, yakın arkadaşları Taner Ölmez ile nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla tatil sezonunu açtı. Arkadaş grubu, ilk olarak soluğu Kaş’ta aldı. Kaldıkları lüks hotelin havuzunda eğlenen arkadaşlar, rüzgardan dolayı denize inemedi.
2
Kıvanç Tatlıtuğ, gün boyu havuzun etrafında dolaşıp telefon görüşmesi yaptı.
3
Taner Ölmez ise havuz keyfi yaptıktan sonra üşüyüp bornozunu giydi. Akşam saatlerinde Ölmez, nişanlısıyla tekrardan havuza girdi.
4
Başak Dizer ise rüzgardan dolayı günü eşiyle havuz kenarında oturarak geçirdi. Gruba, başka yakın arkadaşlarının da eşlik ettiği görüldü. (Umut ÜNVER)
5
Pilot oluyor
Can Nergis, pilotluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Eğitime başlayan ünlü oyuncu önceki gün pilot Şenol Şen ve yardımcı pilot Murat Eren’le birlikte uçak kullandı. Kocaeli’nin Cengiz Topel Havalimanı’ndan kalkış yapan uçak, önce Bursa’ya indi. Ardından tekrar havalanarak Dalaman’a geçti. Nergis, “Unutamayacağım bir yolculuk oldu. Uçağın kontrolünün tamamen bende olacağı günleri iple çekiyorum” dedi.
6
Hayatı film oluyor
İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, kızı Dilara Hatice, kız kardeşi ve yeğenleriyle birlikte önceki gün City’s Nişantaşı’ndaydı. Erkal, “Eşimin eski 30 şarkısından oluşan albüm geliyor. Albümde Sıla, Demet Akalın, Yıldız Tilbe gibi pek çok usta isim olacak. Ay sonunda başlayacağız. İbrahim’in özellikle şarkılarını okumasını istediği sanatçılar da var. O isimlerin sürpriz olmasını istediğimiz için şimdilik açıklamıyoruz. Heyecanla bekliyoruz” dedi. Filiz Erkal ayrıca eşinin hayatının anlatılacağı film için yapımcılarla görüştüklerini söyledi: “İbrahim’i hangi oyuncunun oynayacağını yapım şirketi belirleyecek. Yapım şirketiyle görüşmeler tamamlandıktan sonra eylül ayı gibi çekimlere başlayacak.” Behlül AYDIN
7
Alışveriş günü
Derya Tuna önceki gün Zorlu AVM’de arkadaşlarıyla yeni sezon ürünlerini inceledi. Tuna, alışveriş sonrası da bir mekanda yemek yiyip arkadaşlarıyla sohbet etti.