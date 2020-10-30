Efsane müzisyen malikanesini satışa çıkardı

Efsane hard rock grubu Kiss'in üyelerinden Gene Simmons, Los Angeles yakınlarındaki Benedict Canyon'da bulunan gösterişli malikanesini satışa çıkardı. Ünlü müzisyenin istediği fiyat ise 22 milyon dolar.
Backgrid UK
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Simmons, 30 yılı aşkın süredir karısı Sharon Tweed ile birlikte bu evde yaşıyordu. Fakat çift daha sonra Washington'daki Mount Rainier yakınlarında başka bir eve taşındı.
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Gene Simmons ile Sharon Tweed, 1983 yılında bir partide tanıştılar. Kısa süre sonra da birlikte yaşama kararı verip ev aramaya başladılar.
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Çift, bu malikanenin inşa edildiği araziyi 1984 yılında 1.35 milyon dolara satın aldı.
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Bu gösterişli malikanenin inşası ve tamamlanması beş yıl sürdü. Çift bu süreçte 12 milyon dolar harcadı.
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Benedict Canyon'daki bu malikane meraklı gözlerden uzak bir konumda bulunuyor.
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Ahşap bir kapı ve tuğla duvarların ardında yer alıyor malikane.
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Bahçe kapısından binaya kadar uzun bir yol kat ediliyor. Sonra da görenlerin gözlerini kamaştıran malikaneye ulaşılıyor.
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Simmons'ın satışa çıkardığı malikanenin 6 tane araç par etmeye uygun bir garajı bulunuyor.
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Üç katlı yapının yedi tane yatak odası var.
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Buna ek olarak 7 tane tam banyo, iki tane de yarım banyosu var.
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Oturma alanı tabandan tavana camla kaplı ve bahçenin manzarasını odaya taşıyor. Bir gurme mutfağı, kütüphane, bir mahzen, oyun odası da malikanenin sunduğu olanaklar arasında.
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Malikanenin dışında ise geniş bir yüzme havuzu ve tenis kortları var.