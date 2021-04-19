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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 23:37 | 

Kısmı kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar uzayacak mı? İşte ayrıntılar

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 19 Nisan verilerine göre 318 bin 869 test yapılırken 55 bin 149 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 862 olarak açıklandı. Maalesef koronavirüsten 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm bunlar olurken, kısmı kapanmanın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, kısmı kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar uzayacak mı?

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Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyonu geçti. Kısmı kapanma sürecinde vaka sayıları da azalmaya başladı. İşte, süreç hakkında son gelişmeler...

2TAM KAPANMA ÖNERİSİ

TAM KAPANMA ÖNERİSİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın, corona virüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyada bugün itibariyle 140 milyon corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını ve 3 milyon ölümle sonuçlandığını açıkladı.

Türkiye'de ise 4 milyon 150 binden fazla vaka, 35 binden fazla ölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, dünyadaki vaka sıralamasında 7'nci sırada olduğumuzu anlattı. Mevcut önlemlerle birlikte aşılanma çalışmalarının ciddi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, şu an 111 aşının faz çalışmalarının sürdürüldüğünü, 7'sinin ise kullanım onayı aldığını söyledi.

Prof. Dr. Yalçın, 16- 74 yaş grupları arasında 12 bin kişi üzerinde yapılan son araştırmalarda aşıya en çok güvenen ülkelerin Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Güney Kore, İspanya, Çin ve Meksika olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşının en çok yan etkilerinden korkulduğunu, Faz 3 onayı hızlı alındığı için tereddüt edildiğini, etkisinin düşük olduğunu aktardıklarını ve Covid-19'da yakalanmayacaklarını düşündüklerinin ortaya çıktığını söyledi. Mutasyonlu virüslerin vaka sayısıyla birlikte artmasını beklediklerini anlatan Prof. Dr. Yalçın, iki haftalık kısıtlamanın önemli olduğunu belirtti.

Son 1 yıl içerisindeki corona virüs durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, test sayılarının artırılmasıyla vaka sayılarının ciddi şekilde arttığını vurguladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, yeni tedbirler oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Kritik sektör gruplarının kapatılması ya da uzaktan çalışılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski taşıyor" dedi.

3BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.

4HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME

HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.

5BİR AY SONRA 20 BİNLER

BİR AY SONRA 20 BİNLER

Tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye’nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.

6KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Söz konusu bu kısıtlamaların ramazan bayramı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki ilk Kabine Toplantısı'nın ardından, bu kapsamda daha sağlıklı bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

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