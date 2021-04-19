Kısmı kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar uzayacak mı? İşte ayrıntılar

TAM KAPANMA ÖNERİSİ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın, corona virüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyada bugün itibariyle 140 milyon corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını ve 3 milyon ölümle sonuçlandığını açıkladı.



Türkiye'de ise 4 milyon 150 binden fazla vaka, 35 binden fazla ölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, dünyadaki vaka sıralamasında 7'nci sırada olduğumuzu anlattı. Mevcut önlemlerle birlikte aşılanma çalışmalarının ciddi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, şu an 111 aşının faz çalışmalarının sürdürüldüğünü, 7'sinin ise kullanım onayı aldığını söyledi.



Prof. Dr. Yalçın, 16- 74 yaş grupları arasında 12 bin kişi üzerinde yapılan son araştırmalarda aşıya en çok güvenen ülkelerin Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Güney Kore, İspanya, Çin ve Meksika olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşının en çok yan etkilerinden korkulduğunu, Faz 3 onayı hızlı alındığı için tereddüt edildiğini, etkisinin düşük olduğunu aktardıklarını ve Covid-19'da yakalanmayacaklarını düşündüklerinin ortaya çıktığını söyledi. Mutasyonlu virüslerin vaka sayısıyla birlikte artmasını beklediklerini anlatan Prof. Dr. Yalçın, iki haftalık kısıtlamanın önemli olduğunu belirtti.



Son 1 yıl içerisindeki corona virüs durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, test sayılarının artırılmasıyla vaka sayılarının ciddi şekilde arttığını vurguladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, yeni tedbirler oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Kritik sektör gruplarının kapatılması ya da uzaktan çalışılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski taşıyor" dedi.



