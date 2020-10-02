Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte, kış lastiği yönetmeliğinde yer alan tarihler
Kışlık lastik uygulaması her yıl olduğu gibi bu yıl da sürücülerin dikkat etmesi gereken unsur olacak. Özellikle ağır tonajlı araç sahiplerini yakından ilgilendiren kışlık lastik uygulaması, riayet edilmemesi durumunda cezai yaptırımlara sebebiyet verecek. Resmi Gazete'de bilgilendirmesi yapılan tüm araçların belirlenen tarih aralığında kullanması gerekecek olan kışlık lastik, ekstra zincir kullanımı zorunluluğunun da önüne geçmiş olacak. Peki, kışlık lastik ne zaman takılır? İşte, o detaylar
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Kışlık lastik uygulaması, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kontrol edilen kışlık lastik uygulaması, sürücülerin kurallara uymaması halinde belirlenen ceza tutarında yaptırımlara sebebiyet verecek. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek.
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Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek.
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Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.
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HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.