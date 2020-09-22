Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte tarih bilgisi!
Kışın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için takılan kış lastiklerinin ne zaman zorunlu olacağı, son günlerde en çok merak edilenlerde oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sorgulamalarını yoğunlaştıran araç sürücüleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Eylül ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte kış lastiği uygulaması hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Yüz binlerce araç sahibi, 'Kış lastiği ne zaman takılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
2
Abone Ol
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.
3
Abone Ol
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.