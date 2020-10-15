Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte takması zorunlu araçlar
'Kış lastiği ne zaman takılır? sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, yollarda bir talihsizlik yaşamak istemeyen sürücüler, donma ve buzlanmaya karşı araçlarının sağlam kalmasını istiyor. Peki, kış lastiğini ne zaman takılır?
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2020'de kış lastiğinin takılacağı tarih, ekim ayının gelmesi ve havaların serinlemesi ile birlikte merak edilenlerden biri oldu. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. İşte, kış lastiği takma tarihi ve uygulamanın kimlere zorunlu olduğuna dair bilgi...
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Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.