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Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 10:52 | 

Kışlık lastik ne zaman takılacak? Zorunlu olan araçlar hakkında bilgiler

Kış lastiği zorunluluğu için tarih detayı merak ediliyor. Sürüş güvenliği nedeniyle İçişleri Bakanlığı denetimlerine tabi tutulan kış lastiği, özellikle ağır vasıtalarda takılmaması halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle yılın belirli dönemleri arasında lastik değiştirmek zorunda olan sürücüler, kış lastiği ne zaman değiştirilir sorusuna cevap arıyor. Peki, kış lastiği ne zaman değiştirilir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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1

Kış lastiği ne zaman takılır, sorusu soğuyan havalar ile gündeme geldi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması belirlenen tarihte başlayacak, gereğini yapmayanlara ise ceza kesilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Peki, kış lastiği ne zaman hangi tarihte takılır? İşte detaylar.

2

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

3

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

4KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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