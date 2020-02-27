Harry onları kıskançlıktan delirtiyor: Ayrılıktan başka yol bırakmadılar
İngiliz kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Çarpıcı iddialar birbiri ardına geliyor. Bu kez basına yansıyan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın yakın bir arkadaşına söylediği ileri sürülen sözler. İşin aslına bakılırsa bu sözler de "yenilir yutulur" cinsten değil.
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İngiliz Mirror, Daily Express ve Daily Mail gazetelerine yansıyan iddialara göre Meghan Markle yakın bir arkadaşına "aileden ayrılmanın bedelini ödediklerini" söyledi. Markle'ın aynı zamanda kocası Harry'nin Kraliçe 2. Elizabeth'in en gözde torunu olduğunu ve ailede birçok kişinin bu durumu kıskandığını, buna dayanamadığını söylediği de belirtiliyor.
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Basına yansıyan iddialara göre eski oyuncu Meghan Markle, yakın arkadaşlarına içini döktü ve Prens Harry ile kendisinin, ailenin diğer üyelerinden farklı muamele gördüğünden yakındı. Bir arkadaşı Markle'ın kendisine "Harry ve bana ayrılıktan başka seçenek bırakmadılar" dediğini de ileri sürdü.
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Meghan Markle'ın basına yansıyan yakınmaları bununla da sınırlı değil. Prens Harry ile evliliğinden Archie adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getiren 38 yaşındaki Markle "Eğer ailede hakaret uğrayıp küçük düşürülen birileri varsa onlar da biziz" dediği de ileri sürülüyor.
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Aileden ayrılık kararıyla olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle, geçici bir süre için Kanada'ya taşındı. Çiftin oradan ABD, Los Angeles'a geçeceği konuşuluyor. Ayrılık kararını aıklarden finansal olarak da bağımsızlığı tercih ettiğini açıklayan çift bunun için de Sussex Royal adında bir marka kurmuştu.
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Fakat geçtiğimiz haftalarda Kraliçe bu ismin kullanılmasını yasakladı. Bunun sonucunda çift yeni bir marka tescil ettirmek zorunda kaldı. Bu arada yine İngiliz basınının iddiasına göre Meghan Markle, bu markanın kullanımının yasaklanması konusunda da ailenin bazı üyelerinin Kraliçe'ye baskı yaptığını söyledi.
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Markle'ın "bütün bu kıskançlıklar ve küçük görmeler arasında kendi yollarında ilerleyip başarı kazanacaklarını ve oğulları Archie için iyi birer anne baba olacaklarını" söylediği de belirtildi. İleri sürülenlere göre Markle bu konuda da "Harry, Kraliçe'nin en sevdiği torunu, diğerleri bunu çekemiyor ve buna dayanamıyor" diye konuştu.