Harry onları kıskançlıktan delirtiyor: Ayrılıktan başka yol bırakmadılar

Markle'ın "bütün bu kıskançlıklar ve küçük görmeler arasında kendi yollarında ilerleyip başarı kazanacaklarını ve oğulları Archie için iyi birer anne baba olacaklarını" söylediği de belirtildi. İleri sürülenlere göre Markle bu konuda da "Harry, Kraliçe'nin en sevdiği torunu, diğerleri bunu çekemiyor ve buna dayanamıyor" diye konuştu.