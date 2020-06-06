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Hürriyet
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Fotoğraflar: DHA-İHA-AA
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 12:05,

Kısıtlamasız ilk hafta sonu! Akın ettiler...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2,5 ay sonra kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarı attı.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2,5 ay sonra kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarı attı.

2TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK
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TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK

Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.

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Trafiğin yanı sıra toplu ulaşımda da yolcu kalabalığı oluştu. Cevizlibağ'da işten çıkan ve metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların sayısı her geçen dakika artıyor.

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Metrobüs istasyonuna giden çok sayıda vatandaş üst geçitte yoğunluk oluşturmaya başladı. Edirnekapı Şehitliği'nde ise çok sayıda vatandaş duraklarda otobüs ve dolmuş bekledi.

5BELGRAD ORMANINA AKIN ETTİLER
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BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda kuyruk oluşturdu. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Otoparklarda araç park edecek alan kalmadı.

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Belgrad ormanına yürüyüş ve piknik için gelenler, evde sıkıldıklarını belirtti. Ormana yakın oturduğunu belirten Ebru Birgin, "Burada oturduğumuz için bize erken değil. Ama normalde de Belgrad kalabalık oluyor. İnsanlar için pandemi fark etmiyor. Herkes artık sıkıldığı için kendini bir şekilde dışarıya atıyor. Buradan olmasa da başka taraflar insanlar kaçıyor orman içine" dedi. Kızlarıyla birlikte yürüyüşe gelen Sezen Gül, Biz bu kapıdan gireceğiz ama bir tane daha bent var, o toprak yola gireceğiz. İnsan kalabalığının olmadığı yerde olacağız" diye konuştu. Eşiyle birlikte pikniğe gelen Ramazan Çelik de, "Bakacağız içeriye, kalabalıksa geri döneceğiz" ifadesini kullandı. Eşi ile birlikte yürüyüşe gelen Hüseyin Muratoğlu ise, "Kalabalık olmasını beklemiyorduk. Normal parkurda yürümeyeceğiz, direkt ormanın içine içerisine gireceğiz" şeklinde konuştu.

7ADALARDA KARANTİNA SONRASI İLK HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
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ADALAR'DA KARANTİNA SONRASI İLK HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Koronavirüs salgını kapsamında 26 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar giriş-çıkış yasağını bulunduğu Adalar'da ilk hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonunu Adalar'da değerlendirmek isteyenler iskelelere koştu.

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Büyükada'ya gelenlerin maske taktığı görüldü. Uzun zaman sonra Büyükada'ya gittiği için heyecanlı olan Dimar Şahin, "Çok heyecanlıyım. Yaklaşık 3 aydır Adalar'a gidemiyoruz. Havada temiz bugün. Güneşli bir hava var. Tam ada havası var. Adalar'da bir tur atıp geleceğim. Uzun zaman oldu. Özledik. Faytonlar için değil ben sadece şöyle bir deniz kenarında tur atıp geri döneceğim" dedi. Adalar'a giden diğer bir kişi ise, "Virüsten dolayı bayağı evde kaldık. 3 ay sonunda temiz bir hava almaya gideceğiz. İyi olacak inşallah. Adalar'da biraz gezip, temiz hava alıp geleceğiz. Biz her sene gidiyoruz. Bu sene biraz şeyler oldu virüsten dolayı. Şimdi bakalım ilk gidişimiz bu sene. Biraz temiz hava alıp geleceğiz" diye konuştu.

9HAFTA SONU KISITLAMA OLMADI, BALIKÇILAR OLTALARINI ALIP UNKAPANI KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTU
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HAFTA SONU KISITLAMA OLMADI, BALIKÇILAR OLTALARINI ALIP UNKAPANI KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTU

Sabahın erken saatlerinde oltalarını, kovalarını ve yemlerini alan balıkçılar Unkapanı Köprüsü üzerinden yoğunluk oluşturdu..

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Köprüde balık tutan Erkan Özkan, “Yaklaşık iki aydır balığa çıkamıyorduk. Çok güzel oldu evde sıkılıyoruz, balığı da özledik. Böyle daha iyi oldu. Evde oturacağımıza hafta sonumuzu balık tutarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde güzel oluyor” dedi.

11BEBEK SAHİLİ DOLDU TAŞTI
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BEBEK SAHİLİ DOLDU TAŞTI

Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, Bebek Sahili'ne geldi. Buraya gelenler sahilde yürürken, bazıları spor ve yoga yaptı. Bir kişi ise köpekleri ile birlikte boğazda yüzdü.

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Öte yandan sahile ünlü isimler de geldi. Bebek Sahili'ne gelen Nusret Gökçe yürüyüş ve spor yaptı.

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Bebekte yol çalışması yapan işçiler Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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