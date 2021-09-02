Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi? Gözler Bilim Kurulu kararlarında

Sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek sorusu, son günlerde yeniden gündeme taşındı. Vaka sayılarının yükselmesi ve okulların 6 Eylül'de açılacak olmasından dolayı, tüm gözler koronavirüs önlemlerine çevrildi. Temmuz ayının başında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalar kaldırılırken, bazı ülkelerde yeni dalga endişesine karşı yeni önlemler hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nda durumun tekrar gözden geçirileceğini belirtirken; Bakan Koca ise "Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez." demişti.