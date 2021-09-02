Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi? Gözler Bilim Kurulu kararlarında
Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarının durumu vaka sayılarında görülen yükselişin ardından gündeme geldi. 6 Eylül tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitime kısa süre kala, gözler Sağlık Bakanı Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı kararlarına çevrildi. Kritik toplantıya Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar katılım sağladı. Milyonlarca veli ve vatandaş, merakla beklediği kısıtlamalar geri gelecek mi? sorusunun yanıtına odaklandı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. İşte, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar hakkında bilgiler.
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Sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek sorusu, son günlerde yeniden gündeme taşındı. Vaka sayılarının yükselmesi ve okulların 6 Eylül'de açılacak olmasından dolayı, tüm gözler koronavirüs önlemlerine çevrildi. Temmuz ayının başında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalar kaldırılırken, bazı ülkelerde yeni dalga endişesine karşı yeni önlemler hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nda durumun tekrar gözden geçirileceğini belirtirken; Bakan Koca ise "Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez." demişti.
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KISITLAMALAR GERİ Mİ GELECEK?
2 Eylül Perşembe günü Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla toplandı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şunları söylemişti;
İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.
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BAKAN KOCA YANIT VERMİŞTİ
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplanmıştı. Bu toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca kısıtlamalar ile ilgili şu yanıtı vermişti;
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.