Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı yeniden mi başlayacak? Gözler kabine kararlarında

KAPANMA OLUR MU? Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca tam kapanma olur sarısına şu sözlerle yanıt vermişti:



Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.