Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı yeniden mi başlayacak? Gözler kabine kararlarında
Türkiye 1 Mart kabine toplantısında alınan kararlar ardından yerinde karar dönemine geçiş yapmıştı. Yeni dönemle birlikte bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkmıştı. Vaka sayılarının yeniden tırmanmasıyla birlikte gözler yeni kararlara çevrildi. Peki, yeniden kapanma mı olacak, sokağa çıkma yasağı yeniden mi başlayacak? Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği soruları 29 Mart tarihli kabine toplantısı ardından yanıt bulacak.
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İki haftada bir düzenli olarak toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar, risk haritası ve renk tabloları olacak.
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KAPANMA OLUR MU?
Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca tam kapanma olur sarısına şu sözlerle yanıt vermişti:
Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.
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Haritanın güncellenmesi durumunda vakaların arttığı illerde yeni tedbirler alınacak.Rakamlara yansıyan artışın Kabine Toplantısı'nda ana gündem olarak değerlendirilmesi, risk haritasının ise güncellenmesi bekleniyor.
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SON TOPLANTIDA RİSK HARİTASI GÜNCELLENMEMİŞTİ
Her 15 günde bir güncelleneceği açıklanan harita, son Kabine Toplantısı'nda değiştirilmedi. 15 Mart'taki toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devam edeceğini açıklamıştı.