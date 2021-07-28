Kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasakları geri mi dönecek? Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklama
Yasakların geri gelip gelmeyeceği vaka sayılarında yaşanan yükselişin ardından yeniden gündemde yer almaya başladı. 1 Temmuz'da normalleşme süreci başlarken, aşılama yaptırmayan vatandaş sayısının 22 milyonu geçmesiyle vaka sayısında da artış yaşandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgında son duruma dair bilgiler veren Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları sorumluluğunu yerine getirmeye çağırarak, milyonların merak ettiği, "Yasaklar geri mi gelecek?" sorusuna yanıt verdi. İşte, koronavirüs yasakları hakkında Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar.
Kısıtlamalar gelecek mi sorusu son gelişmeler ile takip edilirken kritik açıklama geldi. Özellikle sokağa çıkma yasağı ve kafelerin yeniden kapatılması durumu vaka sayılarının artmasıyla öne çıkan başlıklardan oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca yeni yasakların gelip gelmeyeceği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez." dedi.
KORONAVİRÜS YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı;
Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
,Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.
UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Vaka sayılarının artmasının ardından uzmanlar yeniden bazı tedbirlerin devreye alınması gerektiğine dikkat çekti. Ancak dün Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, ‘aşı olmayanlara’ yönelik bazı tedbirler alınması konusunda yazılı bir açıklama yaptı.
2 MADDELİK ÖNERİ
Demirer, 1 Eylül'den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlerde bulunacaklara 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu. Kaya Demirer, TURYİD olarak hükümetin desteğiyle gerçekleşebilecek iki yeni önerilerinin bulunduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Birincisi; 1 Eylül’den itibaren lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilmesi. İkincisi; 1 Eylül’den itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliğiyle işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girebilmesi için 1 Ağustos’ta bu kararın açıklanmasıyla 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır.”
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