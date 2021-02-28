Kısıtlamadan muaf olan turistler hafta sonunda Palandöken'e akın etti
Türkiye'nin kış turizm başkenti Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, hafta sonunda kayak yapmanın keyfini çıkardı.
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Tatil için yurt içi ve yurt dışından Palandöken'e gelen tatilciler, haftanın son gününü kayak ve snowboard yaparak, çeşitli kış aktivitelerinde bulunarak geçirdi.
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Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkezde, çocuklar da aileleriyle kızakla kayarak eğlendi.
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Yenilenen mekanik tesislerin yanı sıra lüks otelleriyle kayakseverlere cazip tatil imkanları sunulan aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak güzel zaman geçirdi.
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Tatilcilerden, arkadaşlarıyla kayak yapmak için merkeze gelen Vahdet Alaattinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava ve güzel pistlerde keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.
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Herkesi Palandöken'e beklediklerini ifade eden Alaattinoğlu, "Kışın son fırsat günleri, insanlar zaten pandemi döneminde bunalmışlardı. Çocuklar yaz öncesi bir kış tatilini yaptı.
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Palandöken kış turizmi açısından en iyi fırsatlardan biri sunuyor. Bölgedeki turistik yerlerde bu imkanları bulabilmek imkansız." diye konuştu.