Kısıtlama kapsamındaki yasaklar ne zaman kalkacak?
Yasaklar ne zaman kalkıyor sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, vaka sayılarının artış göstermesi dolayısıyla ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan yasakların kaldırılacağı tarihe yanıt arıyor. Vaka sayılarının artış göstermesi dolayısıyla tam kapanma konusu da kulislerde konuşulan hususlar arasında yer alıyor. Peki, son gelişmelere göre yasaklar ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu, çeşitli sebepler dolayısıyla kısıtlamalardan olumsuz etkilenen kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Kabine Toplantısında alınan kararlar neticesinde 26-27 Nisan tarihine kadar devam edecek olan ilk kısıtlama kararları, bu tarihlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile yeniden gözden geçirilecek. Peki, yasaklar ne zaman kalkıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Pek çok sektörü ve kişiyi olumsuz etkileyen Koronavirüs salgınında getirilen kısıtlama ve yasaklar, Kabine Toplantısında değerlendirilecek.
Hürriyet Gazetesi'nden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
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Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
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Dolayısıyla vaka sayılarının minimize edilmemesi halinde mevcut yasak ve kısıtlamaların yerini daha sert tedbirlere bırakabileceği ifade edilmişti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.