Kısaca pandemi nedir? Pandemi hastaneleri ne demek?
Tüm dünyada hızla yayılan Corona Virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart'ta pandemi ilan edilmişti. Türkiye'de de Corona virisü vakalarının artmasıyla birlikte 81 il Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi. Bu gelişmeler ardından pandemi ve pandemi hastanesine yönelik araştırmalar başladı. Peki, kısaca pandemi nedir? Pandemi hastaneleri ne demek?
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Corona virüsüyle birlikte en sık duyduğumuz terimlerden biri de pandemi oldu. Corona virüsünden önce kara veba, kolera, grip, tifo ve domuz gribi pandemi örnekleri arasında sayılıyordu. Peki, pandemi nedir, pandemik hastalık ne demek?
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PANDEMİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.
PANDEMİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Her pandemi farklı olmakla birlikte, bazı ortak özellikleri mevcuttur;
Pandemi, normal influenza sezonu dışında da görülebilir ve tipik olarak hastalık birden fazla dalgaya sahip olabilir.
Bir pandeminin süresi 12-18 hafta arasında olabilir.Bir pandemi sırasında, yeni pandemik virüs dolaşımdaki diğer influenza suşlarınınyerini alır. Daha sonra pandemik suş, mevsimsel influenza A virüslerinin bir parçası olur vebaskın suş olabilir.Mevsimsel influenza sırasında hastaneye yatış ve ölümlerin çoğu yaşlılarda ve altta yatan sağlık problemi olan kişilerde görülürken, pandemi sırasında ise gençlerde ve sağlıklı kişilerde de hastaneye yatış ve ölümler görülebilir.
Tipik mevsimsel influenza morbidite ve mortalite oranlarına pandemiyi takip eden on yıl içerisinde kademeli olarak geri döner.
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PANDEMİ HASTANESİ NE DEMEK?
Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi olarak kabul edilir.
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COVİD-19 PANDEMİSİ NE ZAMAN BİTER
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19'un farklı kıtalarda görülmesinin pandemik bir hastalık olduğunu gösterdiğine işaret etti.
Pandeminin 3 yolla bitmesinin mümkün olduğunu anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:
"Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti."