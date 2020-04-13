Kısaca pandemi nedir? Pandemi hastaneleri ne demek?

PANDEMİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER? Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.



PANDEMİ ÖZELLİKLERİ NELER?



Her pandemi farklı olmakla birlikte, bazı ortak özellikleri mevcuttur;



Pandemide hastalığın paterni (örüntüsü) mevsimsel influenzadan farklıdır.



Pandemi, normal influenza sezonu dışında da görülebilir ve tipik olarak hastalık birden fazla dalgaya sahip olabilir.



Bir pandeminin süresi 12-18 hafta arasında olabilir.Bir pandemi sırasında, yeni pandemik virüs dolaşımdaki diğer influenza suşlarınınyerini alır. Daha sonra pandemik suş, mevsimsel influenza A virüslerinin bir parçası olur vebaskın suş olabilir.Mevsimsel influenza sırasında hastaneye yatış ve ölümlerin çoğu yaşlılarda ve altta yatan sağlık problemi olan kişilerde görülürken, pandemi sırasında ise gençlerde ve sağlıklı kişilerde de hastaneye yatış ve ölümler görülebilir.



Tipik mevsimsel influenza morbidite ve mortalite oranlarına pandemiyi takip eden on yıl içerisinde kademeli olarak geri döner.



