Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, ödemeler uzatıldı mı? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
Covid-19 salgını ardından hayata geçirilen ‘Kısa Çalışma Ödeneği’’ ödemeleri devam ediyor. Kısa çalışma ödenekleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor. Peki, Kısaca Çalışma Ödeneği (KÇÖ) yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte E Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama ile ilgili bilgiler...
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Kısa çalışma ödenekleri 27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.
Banka hesabını E-Devlet'ten kayıt ettirmeyen vatandaşlar ise kısa çalışma ödenekleri PTT üzerinden alabilecek.
T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da kısa çalışma ödeneklerini alabilecekler.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklamıştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.
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Kısa Çalışma Ödeneği Uzatıldı mı?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020'ye kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.
Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020'yi geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
e Devlet Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.