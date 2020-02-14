Kısa ve öz resimli Cuma mesajları 2020 ile bu günü ihya edin!

Cuma mesajları için kısa ve öz seçenekler tercih ediliyor. 14 Şubat Cuma günü için resimli ve sözlü mesajlar paylaşmak isteyen binlerce Müslüman, internet üzerinden seçenekleri araştırıyor. İşte, birçok vatandaşı yakından ilgilendiren birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları hakkında bazı bilgiler



2020 CUMA MESAJLARI



- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.



- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.



Cuma mesajlarının devamı için sonraki sayfaya geçiniz...