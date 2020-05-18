Kısa- uzun Kadir Gecesi mesajları ve sözleri... Ayetlerle Kadir Gecesi mesajları
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri için araştırmalar başladı. İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'inci gecesi olan 19 Mayıs'ta idrak edilecek. Her dini günde olduğu gibi Müslümanlar, kalplerinden geçen güzel dilekleri ve duaları mesajlarla dile getirecek. Bu yıl uzakta olan sevdiklerinize iletebilmeniz için en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını derledik. İşte Kısa- uzun Kadir Gecesi mesajları
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1
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Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de 'Bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da mesajarla ve bu mübarek gününün anlam ve önemini anlatan sözlerle idrak edilecek. Kalplerin kötülüklerden arınması, manevi huzurun artması için bir fırsat niteliği taşıyan Kadir Gecesi'nde atacağınız bir mesajla sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilirsiniz. İşte uzun-kısa Kadir Gecesi mesajları...
2
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Resûlullah şöyle buyurdu:"Siz Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız."
“ Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. “Kadr 1-3
Rabbimizin bizlere en büyük hediyelerinden olan ve Resulullah(sav)'ın, Ramazan'ın 10 günündeki (tekli) gecelerde arayın, diye buyurduğu Kadir Gecesi için son 10 güne girmiş bulunuyoruz. Bu gece tekli gece.
Gecelerini ihya edip hakkıyla idrak etme dileğiyle mübarek olsun...
Allahım bu günler içinde Kadir gecesi barındıran günler.Benim günahım çok ama bu günahsız yavrularımızın hürmetine. Medrese-i Yusufiye'deki abilerimize ablalarımıza tahliye ve beraat nasip et inşaallah
3
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"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir Suresi Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..
Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah
Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.
4
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Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.