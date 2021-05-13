Ramazan Bayramı'na özel kısa bayram mesajları (Sevgiliye, anneye, kayınvalideye) En çok beğenilen ve paylaşılan bayram mesajlarını derledik

BAYRAM MESAJLARI Bayram mesajları, 3 gün sürecek Ramazan Bayramı öncesi en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yılın ilk dini bayramını koronavirüs nedeniyle sevdiklerinden uzakta geçirenler için bu yıl bayram mesajları her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Özellikle anneye ve sevgiliye gönderilecek bayram mesajlarında farklı seçenekler aranıyor. Henüz aradığı bayram mesajını bulamamış olanlar için uzunlu-kısalı, resimli-resimsiz bayram mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye gönderilebilecek bayram mesajları ve Ramazan Bayramı görselleri...



BAYRAM MESAJLARI 2021



Bin yıldır Müslüman yurdu olan Anadolu’dan, iftar sofrası kurulan her yere kadar aynı duygu, aynı dua ve aynı umutla bir mübarek Ramazan Bayramı’na daha kavuşmuş bulunuyoruz.



eniden sevdiklerimizle bir arada, coşkuyla kutlamak dileğiyle...#RamazanBayramı'mız mübarek olsun.



Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk ile ağız tadıyla geçireceğiniz nice güzel bayramlar dilerim.



Mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim.



Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!



Tüm dünyaya ve güzel ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı, mutlu iyi bayramlar dilerim.



Bayram'ımız mübarek olsun. Sağlık ve huzurun peşimizi bırakmadığı nice Bayram'larımız olsun.



Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.