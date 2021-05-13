Ramazan Bayramı'na özel kısa bayram mesajları (Sevgiliye, anneye, kayınvalideye) En çok beğenilen ve paylaşılan bayram mesajlarını derledik
Ramazan Bayramı mesajları erken saatlerden itibaren başladı. Bayram mesajları geleneği 2021 Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Sosyal medya ve sohbet uygulamalarının çoğalmasıyla bayram resimli veya resimsiz mesajları da çeşitlendi. Sosyal medyada en çok beğenilen ve paylaşılan bayram mesajlarını derledik. Sizler de bayram mesajları seçeneklerinden birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte sevgiliye, anneye, kayınvalideye veya iş arkadaşınıza gönderebileceğiniz, uzunlu-kısalı bayram mesajları...
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Yakınlarının ve İslam aleminin bayramını kutlamak isteyenler, erkenden bayram mesajları araştırmalarına başladı. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevinci ve coşkusunu yaşayacak. Ramazan bayramı mesajları da bu coşkunun bir parçası. Bir bayramı daha karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygularını bayram mesajları ile dile getiriyor. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye gönderilebilecek Bayram mesajları ve Ramazan Bayramı görselleri...
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BAYRAM MESAJLARI
Bayram mesajları, 3 gün sürecek Ramazan Bayramı öncesi en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yılın ilk dini bayramını koronavirüs nedeniyle sevdiklerinden uzakta geçirenler için bu yıl bayram mesajları her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Özellikle anneye ve sevgiliye gönderilecek bayram mesajlarında farklı seçenekler aranıyor. Henüz aradığı bayram mesajını bulamamış olanlar için uzunlu-kısalı, resimli-resimsiz bayram mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye gönderilebilecek bayram mesajları ve Ramazan Bayramı görselleri...
BAYRAM MESAJLARI 2021
Bin yıldır Müslüman yurdu olan Anadolu’dan, iftar sofrası kurulan her yere kadar aynı duygu, aynı dua ve aynı umutla bir mübarek Ramazan Bayramı’na daha kavuşmuş bulunuyoruz.
eniden sevdiklerimizle bir arada, coşkuyla kutlamak dileğiyle...#RamazanBayramı'mız mübarek olsun.
Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk ile ağız tadıyla geçireceğiniz nice güzel bayramlar dilerim.
Mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim.
Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!
Tüm dünyaya ve güzel ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı, mutlu iyi bayramlar dilerim.
Bayram'ımız mübarek olsun. Sağlık ve huzurun peşimizi bırakmadığı nice Bayram'larımız olsun.
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
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Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... Allah ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşallah... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Şeker Bayramını kutlarım.
Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.
Huzur Kalbimizde Olduğu Sürece Gözlerimizde parlayacaktır, Tıp ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki Işık Gibi, Bayramınız Mübarek Olsun..
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..
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Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım.
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim
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Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bayramlar dilerim. Allah herkesin kalbine göre versin.
Fiziken yan yana olamasak da kalplerimiz bir arada olsun...Mutlu bayramlar..
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Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramı’nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..
Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.
Herkesin #RamazanBayramı mübarek olsun. Allah, bizlere çifte bayram kutlamak nasip eder inşallah.Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak “merhabadır” bayramlar.
Mübarek Ramazan Bayramı tüm İslam Alemine Mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Hayırlı bayramlar.
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Başta Tüm sağlık çalışanları olmak üzere,Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun... Ramazan Bayramının bereketi ve huzuru hepimizin üstünde olsun.
Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah hayırlı, huzurlu, zulmün bittiği, ziyaretlerin serbest olduğu nice bayramlara ulaştırsın inşallah.
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En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
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Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.
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Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum... İyi bayramlar!