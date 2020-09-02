Kısa Çalışma Ödenekleri ne zaman yatacak? Bakan Selçuk KÇÖ için tarihleri açıkladı!
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak sorusu, eylül ayına girilmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Pandemi süreci dolayısıyla bir süredir devam eden destekler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte hesaplara yatırılıyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) yeni aya girilmesiyle birlikte pek çok kişinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ettiği husus olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemi sürecinde çalışanların haklarını korumak ve işverenlere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği, önümüzdeki 2 ay boyunca devam edecek. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatırılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin tarihini merak pek çok kişinin merak ettiği tarih bilgisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
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Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
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“AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 3-4 EYLÜL 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK”
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.