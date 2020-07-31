Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uzadı mı? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sorgulama
Kısa çalışma ödeneği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmeye devam ediyor. Temmuz ayında uzatılan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği, son dakika açıklamasına göre 1 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği, her ay T.C kimlik numarasının son hanesine göre, vatandaşların hesabına yatırılıyor. Bayram nedeniyle erkene çekilen ve 27 Temmuz’dan itibaren ödeneklerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılmasıyla, gözler bir sonraki kısa çalışma ödeneği ödeme tarihine çevrildi. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) e devlet sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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Corona virüsü pandemisiyle hayata geçirilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' için iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde başvuru yapılıyor. 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılan kısa çalışma ödeneği, e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili bilgiler.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."
Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.
Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilerek ,27 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detaylara yer vereceğiz.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.