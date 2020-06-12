Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Yeni kısa çalışma ödeneği modeli nasıl olacak?
Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar ödemelerin uzayıp uzamayacağını merak ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni İstihdam Kalkanı paketi ile ilgili açıklama yapmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinden olan kısa çalışmanın model değişikliği ile devam etmesi bekleniliyor. Peki yeni kısa çalışma modeli nasıl olacak?
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Kısa çalışma ödeneği yoğun ilgi görüyor. Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni İstihdam Kalkanı paketi ile ilgili açıklama yapmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin olarak işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak ve kısa çalışma ödeneği devam edecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin olarak işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak ve kısa çalışma ödeneği devam edecek.
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YENİ KISA ÇALIŞMA MODELİ NASIL OALCAK?
İstihdam kalkanı paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. İşten çıkarma yasağının sürdürülmesi planlanırken, buna bağlı olarak ücretsiz izin desteği de sürdürülecek. Kısa çalışma ödeneğinin ise ismi değişecek. Kapanan veya kısmi çalışan ancak haziran ayıyla birlikte normalleşmeye başlayan işyerleri için ‘normalleşmeye’ yönelik destek verilecek. Yetkililer halen çalışmaların devam ettiğini ve bazı değişiklikler olabileceğini vurgularken, şu an için kısa çalışmaya başvuran işletmelerin yeniden başvuru yapmadan bu destekten yararlanmasını planladıklarını ifade ediyor. Buna göre yine kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, çalışanlar için bin 700 TL’den başlayan düzeyde ücret desteği verilecek. Ayrıca kayıtdışından kayıtiçine geçenlere, istihdamını koruyanlara da teşvik verilmesi hedefleniyor. Esnek çalışma da kapsamda olacak. Bu konuda da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için kolaylık sağlanması planlanıyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.