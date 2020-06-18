Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı ve son açıklamalar neler?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı ve uzatılacak mı sorusu, süreci yakından takip eden pek çok çalışan ve işveren tarafından araştırılıyor. Bu ay içerisinde sonlanan kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir karar olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kısa çalışma ödeneği konusunda son gelişmeler neler? İşte, Zehra Zümrüt Selçuk'un o konuda yaptığı açıklamalar