Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Pandemi döneminde devreye sokulan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının devam edip etmeyeceği ödenekten faydalanan binlerce işçi ve işveren tarafından merak ediliyor. İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneği süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
2
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
3
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneğinin süresiyle ilgili alınan kararı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da resmi adresi üzerinden paylaştı. Yazılı açıklama yapan Selçuk, ödemelerin devam edeceğini duyurdu.
4
Abone Ol
Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı.