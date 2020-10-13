Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneğinin ne zamana kadar uzatıldığı merak edilen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldığı ağustos ayında açıklanmıştı. Başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden ekim ayının sonuna kadar yararlanabilecek. İşte detaylar