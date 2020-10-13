Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği sorgulama
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan desteklerden olan ödenekten faydalananlar sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte konu ile ilgili resmi açıklama
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Kısa çalışma ödeneğinin ne zamana kadar uzatıldığı merak edilen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldığı ağustos ayında açıklanmıştı. Başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden ekim ayının sonuna kadar yararlanabilecek. İşte detaylar
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.