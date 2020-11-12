Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) süre uzatma yetkisi TBMM'de!
Kısa çalışma ödeneği çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 ay daha uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin Cumhurbaşkanı tarafından uzatma yetkisinin de içinde yer aldığı Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte, KÇÖ için son durum.
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Kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Diğer yandan dün Meclis'e gelen kanun teklifine göre Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. İşte, ayrıntılar.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
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Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
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HAZİRAN 2021'E KADAR UZAYABİLİR
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, orman köylülerinin kullandığı krediler yapılandırılacak.
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Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek.
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.