Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) süre uzatma yetkisi TBMM'de!

Kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Diğer yandan dün Meclis'e gelen kanun teklifine göre Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. İşte, ayrıntılar.