Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma uygulamasının uzatılması Meclis'ta kabul edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı. Geçtiğimiz günlerde uzatılması kararlaştırılan kısa çalışma ödeneği süresi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Buna göre, COVID-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşte, ayrıntılar.