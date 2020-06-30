Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğinde son tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından 'kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kısa çalışma ödeneğiyle ilgili son gelişmeler...
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 91 bin çalışan corona virüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinde faydalandı. 30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrasında yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatıldığını açıkladı. Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin 29 Haziran'da hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Kısa çalışma ödeneği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara ödeniyor. İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntılar...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti;
Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. (Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.’ dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.
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