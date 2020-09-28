Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğinde son durum
Corona virüsü pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların önüne geçilebilmesi için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği ekim ayında da gerçekleşecek. 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam edip etmeyeceği ödenekten faydalanan binlerce işveren ve işçi tarafından merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneğinde son durum ne? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
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Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
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ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da resmi Twitter adresi üzerinden duyurdu. Selçuk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.
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Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
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YIL SONUNA KADAR UZAR MI?
Türk-İş, Hak-İş ve TİSK ise yaptıkları ortak açıklamayla kısa çalışma ödeneğinin 2020 sonuna kadar uzatılmasını talep etmişti. Kısa çalışma ödeneğinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.