Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğinde son durum

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA Kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da resmi Twitter adresi üzerinden duyurdu. Selçuk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.