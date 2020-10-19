Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama
Kısa çalışma ödeneğinin ne zamana kadar uzatıldığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan desteklerden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar ve kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı
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Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldığı ağustos ayında açıklanmıştı. Başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden belirtilen tarihe kadar yararlanabilecek. İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tarih...
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.