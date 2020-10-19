Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldığı ağustos ayında açıklanmıştı. Başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden belirtilen tarihe kadar yararlanabilecek. İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tarih...