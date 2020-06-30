Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 91 bin çalışan corona virüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinde faydalandı. 30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrasında yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatıldığını açıkladı. Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin 29 Haziran'da hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Kısa çalışma ödeneği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara ödeniyor. İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntılar...