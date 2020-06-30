MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi
GeriEkonomi Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 10:42,

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından 'kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kısa çalışma ödeneğiyle ilgili son gelişmeler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 91 bin çalışan corona virüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinde faydalandı. 30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrasında yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatıldığını açıkladı. Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin 29 Haziran'da hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Kısa çalışma ödeneği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara ödeniyor. İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntılar...

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI
Abone Olgoogle-news

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3
Abone Olgoogle-news

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti;

Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. (Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.

4Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak
Abone Olgoogle-news

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.’ dedi.

5
Abone Olgoogle-news

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.

6
Abone Olgoogle-news

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 HaziranTC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 HaziranTC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 TemmuzTC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 TemmuzTC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi