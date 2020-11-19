Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Gözler kısa çalışma ödeneği ödemelerinde
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs sürecinde vatandaşlar verilen ekonomik desteklerden olan kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin daha önce bir açıklama yapmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
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1
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Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı. Yeniden bir sürenin belirlenip belirlenmeyeceği ile ilgili İŞKUR tarafından açıklama yapıldı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada, ‘Kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği sürelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya Sayın Cumhurbaşkanımız yetkilidir.’ ibaresi yer aldı.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Kısa çalışma ödeneği uygulamasında daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
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BAKAN SELÇUK'TAN DEĞERLENDİRME
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.