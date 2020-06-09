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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 14:16,

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni İstihdam Kalkanı paketi ile ilgili açıklama yapmıştı. Detayları belli olmaya başlayan paketin içerisinde kısa çalışma ödeneği de bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor.

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Kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara verilen destekler arasında yer alan bu ödenekte ödemeler  PTTBank aracılığı ile yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni İstihdam Kalkanı paketi ile ilgili açıklama yapmıştı. Bu paketin detayları belli olmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin olarak işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak ve kısa çalışma ödeneği devam edecek.

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

3KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?

Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.

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