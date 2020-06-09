Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara verilen destekler arasında yer alan bu ödenekte ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni İstihdam Kalkanı paketi ile ilgili açıklama yapmıştı. Bu paketin detayları belli olmaya başladı.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?



Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin olarak işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak ve kısa çalışma ödeneği devam edecek.