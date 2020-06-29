Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI? Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.