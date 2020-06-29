Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 91 bin çalışan corona virüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinde faydalanıyor. 30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrasında yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatıldığını açıkladı. Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin 29 Haziran'da hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntılar.
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Milyonlarca çalışana ücretsiz desteği verilmesini sağlayan kısa çalışma uygulamasının önümüzdeki hafta itibariyle sona ermesi bekleniyordu. 25 Mart’ta yasalaşan düzenlemeyle çalışanların faydalandığı kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İşte, Erdoğan'ın açıklamaları...
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti;
Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. (Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.’ dedi.
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IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.
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TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 HaziranTC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 HaziranTC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 TemmuzTC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 TemmuzTC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.