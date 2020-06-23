Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusu, son günlerde pek çok vatandaş ve işverenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının alanına giren Kısa Çalışma Ödeneği için sürece dair açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin bittiğini ancak normalleşme desteği adı altında yeni bir destek verileceğini açıkladı. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği uzayacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş için o detaylar