Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Kısa Çalışma Ödeneği ile işverenlere destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirtilen destek sürecinin sona ermesinin ardından yeni detaylar ile gündeme geldi. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında toplam 10 milyar lira civarında ödeme yaptıklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 milyon 500 bin çalışanın bu destekten yararlandığını ifade etti. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İşte, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusu, son günlerde pek çok vatandaş ve işverenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının alanına giren Kısa Çalışma Ödeneği için sürece dair açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin bittiğini ancak normalleşme desteği adı altında yeni bir destek verileceğini açıkladı. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği uzayacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş için o detaylar
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, istihdamın korunması amacıyla işten çıkarma yasağının uzatılacağını söyledi. Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi?" sorusuna ise "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.
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"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.
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Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak. Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz"