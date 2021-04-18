MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İşte KÇÖ'de son durum
GeriGündem Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İşte KÇÖ'de son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 23:20 | 

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İşte KÇÖ'de son durum

Son dönemde çalışma dünyasından arka arkaya gelen 'Kısa Çalışma ödeneği uzatılsın' taleplerine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) de katıldı. Söz konusu uygulamanın süresinin uzatılması isteniyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istedi. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi sona erene kadar yürürlükte kalması gerektiğini belirtti. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği yani KÇÖ'de son durum...

2TESKTEN UZATMA TALEBİ

TESK'TEN UZATMA TALEBİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istedi. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi sona erene kadar yürürlükte kalması gerektiğini belirtti. Son düzenlemeyle 1.500 TL’ye çıkarılan Nakdi Ücret Desteği’nin de genişletilmesini isteyen Palandöken “Nakdi Ücret Desteği’nin kapsamı genişletilirken bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiden olumsuz etkilenen diğer meslekler de bu kapsama dahil edilmeli” dedi.

3

Palandöken şöyle devam etti: “415 meslek kolunun tamamı pandemiden olumsuz etkilendiği için Nakdi ücret Desteği’nin kapsamına diğer meslekler de eklenmeli. Bir yıldır iş yapamayan okul servis araçları, kantinler, kırtasiyeciler ve yanı sıra halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da kapsama alınmalı .”

4UZATILACAK MI

UZATILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde sona eren uygulamanın uzatılacağına dair henüz resmi bir gelişme yok. Konuya dair açıklamalar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi