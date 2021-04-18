Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İşte KÇÖ'de son durum
Son dönemde çalışma dünyasından arka arkaya gelen 'Kısa Çalışma ödeneği uzatılsın' taleplerine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) de katıldı. Söz konusu uygulamanın süresinin uzatılması isteniyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı?
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istedi. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi sona erene kadar yürürlükte kalması gerektiğini belirtti. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği yani KÇÖ'de son durum...
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TESK'TEN UZATMA TALEBİ
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istedi. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi sona erene kadar yürürlükte kalması gerektiğini belirtti. Son düzenlemeyle 1.500 TL’ye çıkarılan Nakdi Ücret Desteği’nin de genişletilmesini isteyen Palandöken “Nakdi Ücret Desteği’nin kapsamı genişletilirken bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiden olumsuz etkilenen diğer meslekler de bu kapsama dahil edilmeli” dedi.
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Palandöken şöyle devam etti: “415 meslek kolunun tamamı pandemiden olumsuz etkilendiği için Nakdi ücret Desteği’nin kapsamına diğer meslekler de eklenmeli. Bir yıldır iş yapamayan okul servis araçları, kantinler, kırtasiyeciler ve yanı sıra halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da kapsama alınmalı .”
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UZATILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde sona eren uygulamanın uzatılacağına dair henüz resmi bir gelişme yok. Konuya dair açıklamalar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.