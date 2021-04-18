Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İşte KÇÖ'de son durum

Palandöken şöyle devam etti: “415 meslek kolunun tamamı pandemiden olumsuz etkilendiği için Nakdi ücret Desteği’nin kapsamına diğer meslekler de eklenmeli. Bir yıldır iş yapamayan okul servis araçları, kantinler, kırtasiyeciler ve yanı sıra halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da kapsama alınmalı .”