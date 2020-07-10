Kısa çalışma ödeneği sorgulama: Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı, ödemelerin temmuz ayı başında yapılmasıyla beraber gündeme geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinin 3 Temmuz'a kadar vatandaşların hesabına yatırılacağını duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneği sorgulamaları, hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılıyor. Binlerce kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği bir süre daha ödenecek. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrasında yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar, e devlet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirecek. İşte, Kısa çalışma ödeneği sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılar.
2
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.
3
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili yazı kaleme alan Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, yazısında, "30 Haziran’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı. İşvereniniz başvurup, 1 Ağustos’a kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. İşveren faaliyetini durdurursa çalışan olarak sizlere tüm haklarınızı yasal olarak ödemek durumunda." ifadelerini kullandı.
4
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.’ dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
29 Haziran tarihinden itibaren ödemeleri yapılan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son buldu.