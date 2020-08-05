Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama: Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı ve ne zamana kadar devam edecek?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. İşverenlerin pandemi dolayısıyla işten çıkarma ya da personel azaltımına gitmemesi için devlet tarafından verilen Kısa Çalışma Ödeneği desteği, Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirli bir süre daha devam edecek. Peki, pek çok çalışanı yakından ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zamana kadar uzatıldı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler