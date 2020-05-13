Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama: İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatıyor?
Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemleri birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. Ödemelerin 5 Mayıs’ta yapılacağı daha önce açıklanmıştı. İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan uygulamada vatandaşlara başvuru tarihlerinde göre ödeme yapılıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kısa Çalışma Ödeneği başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla ödemeler ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Kısa Çalışma Ödeneği nereden alınır, ne zaman yatıyor? soruları araştırılıyor. Ödemenin tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirleniyor. İşte Kısa Çalışma Ödeneği başvuru ve ödemeleri ile ilgili detaylar…
2
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak. Bu ayın 5’inde nisan ayına ait ödemeler ile birlikte mart ayına ait ödemeler yapıldı; ödenekten yararlanma hakkı olan çalışanlara her ayın 5’inde ödemeleri yatacak. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine başvuranların ödemeleri ise haziranın 5’inde olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR? e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan köşe yazısında konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte o yazı: Nisan ayında ödeneğe başvuran işyerlerinde çalışanlar ödenek alıyor. Şunu da belirteyim, kimi işverenler mart ayının sonlarında başvuruda bulundu. Bu işyerlerinde çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödendi, ancak en fazla bir haftalık tutarlar ödendi. Dolayısıyla da çalışanların eline düşük ücretler geçti. Yani, işveren mart ayının 20’sinde ödenek için başvurmuşsa, uygulama gereği başvurduğu tarihten sonraki 1 hafta zaten işverene ait; dolayısıyla kalan 3 gün için çalışana kısa çalışma ücreti ödendi. Bunlar da ödenmedi ve mayıs ayına sarkıtıldı. Asıl kısa çalışma ödeneği bu ayın 5’inden itibaren başladı ve çalışanların hak ettiği maaşlar da şimdi yatacak. Kimi okuyucular, ‘hani, İŞKUR, müfettişleri inceleme yapmadan, işverenin beyanı üzerine ödemeler yapılacaktı?’ diye de soruyor. Doğru, yasa ile bu hak tanındı, ancak çalışanın ödenekten yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı, işletmede kaç kişiye ne kadar ödeme yapılacağının tespiti gerekiyor. Bu tespit de bir zaman alıyor.