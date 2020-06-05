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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 18:12,

Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı: Kısa çalışma ödeneği yatırıldı mı? İşte detaylar

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan imkanlar arasında kısa çalışma ödeneği de bulunuyor. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleniyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek sorusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

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Kısa çalışma ödeneği başvurularını yapan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi. İşte kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı ve detaylar…

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.

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