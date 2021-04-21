Kısa Çalışma Ödeneği nedir, kimlere verilir? İşte kısa çalışma ödeneği başvurusu için bilinmesi gerekenler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında işçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;



• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması (Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.), İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve



• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.