Kısa Çalışma Ödeneği nedir, kimlere verilir? İşte kısa çalışma ödeneği başvurusu için bilinmesi gerekenler
Kısa Çalışma Ödeneğinin üç ay daha uzatılması ardından, ödeneği ilk kez duyanlar veya başvuruda bulunmak isteyenler, araştırmalara başladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği nedir, kimlere verilir? Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşte kısa çalışma ödeneği başvurusu için bilinmesi gerekenler...
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Pandemi döneminden etkilenen işçi ve işverenlere maddi destek amacıyla Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamı genişletilmiş, birçok kişi bu ödenekten faydalanmaya başlamıştı. 1 yıl süren Kısa Çalışma Ödeneği için flaş bir gelişme yaşandı. Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatıldı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.
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Kısa çalışmaya başvurmak için hangi evraklar gerekmektedir?
İşverenin; e-Devlet üzerinden gerekli alanları doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca aynı sistem üzerinden kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerin eklenmesi yeterlidir.
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında işçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması (Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.), İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SAYFASI
İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir.