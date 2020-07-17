Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzadı? Kısa çalışma ödeneği uzatılması Meclis'te kabul edildi
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Corona virüsü pandemi döneminde verilen kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusu Meclis gündeminde değerlendirilerek onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatılacağını geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nda duyurmuştu. İşte, 2020 Kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği tarih.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı. Geçtiğimiz günlerde uzatılması kararlaştırılan kısa çalışma ödeneği süresi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Buna göre, COVID-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşte, ayrıntılar.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.
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Teklifte ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
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İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; Kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.
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Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.